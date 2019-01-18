قوات الاحتلال تطلق النار وقنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة على المتظاهرين شرق قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 18 2019 - 15:28

قوات الاحتلال تطلق النار وقنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة على المتظاهرين شرق قطاع غزة

منذ 11 mins 18 January، 2019
أخبار موقع المنار

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