مقتل أكثر من 20 شخصاً معظمهم نساء وأطفال جراء استهدافهم “التحالف الدولي” أثناء خروجهم من مناطق سيطرة داعش بريف دير الزور الجنوبي الشرقي (تنسيقيات المسلحين) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2019 - 15:28

مقتل أكثر من 20 شخصاً معظمهم نساء وأطفال جراء استهدافهم “التحالف الدولي” أثناء خروجهم من مناطق سيطرة داعش بريف دير الزور الجنوبي الشرقي (تنسيقيات المسلحين)

منذ 14 mins 18 January، 2019
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