شركة اسمنت الرستن تستأنف إنتاجها بزخم قوي بعد خلاصها من الإرهاب

استأنفت شركة اسمنت الرستن الواقعة بريف حمص الشمالي العملية الإنتاجية فيها بزخم قوي من جديد عقب عودة الأمان والاستقرار للمنطقة في صيف العام الماضي وإجراء صيانات جزئية في أقسامها وآلاتها وذلك بعد أن عانت من اعتداءات متكررة من قبل الإرهابيين طيلة السنوات السبع الماضية.

وأمل مدير الشركة المهندس سمير ظباطح في تصريح لوكالة “سانا” بدعم الشركة على تسويق وتصريف إنتاجها خلال هذه الفترة ولا سيما مع حلول فصل الشتاء والظروف الجوية التي تنحسر فيها أعمال الإنشاء والبناء والإكساء فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة التي عانت لسنوات جراء الإرهاب مشيراً في الوقت نفسه إلى مساعي أهلها الحثيثة لتجاوز الآثار والتداعيات السلبية للظروف التي عصفت بهم خلال الفترة الماضية.

المصدر: وكالة سانا