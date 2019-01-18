الجزائر: الانتخابات الرئاسية ستجرى في 18 نيسان/ابريل

أعلنت الرئاسة الجزائرية الجمعة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر ستجرى في 18 نيسان/أبريل المقبل، بحسب ما ذكرت “وكالة الأنباء الجزائرية” الرسمية.

وقالت الرئاسة في بيان لها إن “رئيس الجمهورية أصدر اليوم الجمعة مرسوما رئاسيا يدعو الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الخميس 18 نيسان/ابريل 2019”.

وينص القانون على مهلة 45 يوما اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم، أي حتى الرابع من آذار/مارس ليقدم المرشحون ملفاتهم إلى المجلس الدستوري.

وتنتهي ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 28 نيسان/ابريل المقبل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية