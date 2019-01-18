#لافروف: الأسلوب الوحيد لمنع ظهور الإرهاب مرة اخرى في #سوريا يتمثل في تسليم الأراضي لتسيطر عليها الحكومة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2019 - 13:53
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#لافروف: الأسلوب الوحيد لمنع ظهور الإرهاب مرة اخرى في #سوريا يتمثل في تسليم الأراضي لتسيطر عليها الحكومة (سبوتنيك)
منذ 30 mins
18 January، 2019
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