#لافروف: الأسلوب الوحيد لمنع ظهور الإرهاب مرة اخرى في #سوريا يتمثل في تسليم الأراضي لتسيطر عليها الحكومة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2019 - 13:53

#لافروف: الأسلوب الوحيد لمنع ظهور الإرهاب مرة اخرى في #سوريا يتمثل في تسليم الأراضي لتسيطر عليها الحكومة (سبوتنيك)

منذ 30 mins 18 January، 2019
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