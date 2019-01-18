ايران وكوبا توقعان وثائق للتعاون الثنائي في شتى المجالات

وقعت ايران وكوبا في هافانا وثائق للتعاون في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والرياضية والصحية، وذلك خلال الاجتماع السابع عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين البلدين. وافاد تقرير للسفارة الايرانية في هافانا أن البلدين بحثا في اطار لجان الخبراء كيفية الوصول الى السبل الحديثة لتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والبيوتكنولوجية والزراعية والرياضية والتجارية.

وكان الوفد الايراني برئاسة مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي للشؤون الدولية محسن اسدي لاري، قد التقى كلاً من وزير التجارة والاستثمارات الخارجية، ومساعد وزير الصحة، ومساعد رئيس مجموعة بيوكوبا فارما القابضة، ورئيس مؤسسة فينلاي لصناعة الأمصال، ورئيس مركز الهندسة البيوتكنولوجية والجينية في كوبا.

المصدر: وكالة أنباء فارس