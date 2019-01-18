ايرلندا تؤكد دعمها لتطوير العلاقات مع ايران

أكد رئيس البرلمان الايرلندي شان اوفاريل دعمه لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي مع الجمهورية الإسلامية الايرانية على مختلف الأصعدة. وخلال لقائه السفير الايراني في دبلن مسعود اسلامي الخميس، تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية. وأشار اوفاريل الى العلاقات الطيبة بين ايرلندا وايران وتبادل الوفود البرلمانية بينهما، قائلاً إن العلاقات بين البلدين ينبغي تطويرها على مختلف الأصعدة، ونحن في البرلمان الارلندي ندعم ذلك.

وأكد رئيس البرلمان الايرلندي ان هنالك الكثير من الفرص لاستثمار وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين والناشطين الاقتصاديين. من جانبه، اشاد السفير الايراني خلال هذا اللقاء بدعم البرلمان الايرلندي للعلاقات الجيدة بين الجانبين، مضيفاً ان “العلاقات البرلمانية بين ايران وايرلندا متنامية ومع تهيئة الارضية اللازمة يمكن اتخاذ خطوات كبيرة لتنمية التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين”. وأكد اسلامي “توفر فرص الاستثمارات والانشطة الاقتصادية في ايران لاسيما في المناطق التجارية الحرة”، قائلاً إن ايران على استعداد للتعاون في شتى المجالات بما فيها التكنولوجية والزراعية والأدوية. وسلّم السفير الايراني في دبلن أثناء هذا اللقاء دعوة رسمية لرئيس البرلمان الايرلندي للقيام بزيارة للجمهورية الاسلامية.

المصدر: وكالة أنباء فارس