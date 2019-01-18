وزير الخارجية الألماني: برلين ستفعل ما بوسعها للحفاظ على معاهدة التخلص من الصواريخ

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الجمعة، أن بلاده مهتمة بالحفاظ على معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، و”ستفعل ما بوسعها كي تستمر المعاهدة سارية المفعول”. وقال ماس، عقب مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، “لقد تحدثنا مجدداً عن معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى. لقد وفرت الأمن في أوروبا لمدة 30 عاماً وتظل عماد الأمن الأوروبي. نحن مهتمون جداً بالحفاظ على هذه المعاهدة. إنها تتعلق بمصالحنا الأمنية بطريقة أساسية، وستفعل حكومتنا الفيدرالية كل ما بوسعها لضمان مستقبل المعاهدة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية