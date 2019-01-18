يديعوت أحرونوت: نتنياهو يفشل بتأخير البت بمحاكمته إلى ما بعد الانتخابات‎

رفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، طلباً قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل اتخاذ قرار بشأن قضايا الفساد المشتبه بتورطه فيها، إلى ما بعد الانتخابات. ومن المقرر أن تجري الانتخابات الإسرائيلية في التاسع عشر من أبريل/ نيسان المقبل. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن مندلبليت خاطب في رد مكتوب محامي نتنياهو، بالقول إن “إجراءات العمل على ملفات التحقيق ذات الصلة برئيس الوزراء، والتي شرع بها قبل قرار تبكير الانتخابات، متواصلة كما هو مخطط لها”.

وتابع مندلبليت مخاطبا نتنياهو “لن أمنع اتخاذ قرار في القضايا المتعلقة بك حتى في هذه الفترة (التي تسبق الانتخابات)”. كما أعلن أنه سيلتقي محامي نتنياهو، الأسبوع المقبل، بناء على طلبه. وفي الرسالة نفسها، أضاف مندلبليت أنه “بعد استكمال فحص مواد التحقيق، سيقرر المستشار القضائي للحكومة إن كان سيقدم موكلك للمحاكمة، وستتم دعوتك حينها لتقديم حججه بشأن إمكانية تقديمه للمحاكمة كما هو متبع، قبل اتخاذ القرار النهائي”.

ويسعى نتنياهو إلى تأجيل الشروع بإجراء محاكمته إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، من أجل الحصول على شرعية شعبية بعد انتخابه المتوقع، كما يسعى حزب “الليكود” (يتزعمه نتنياهو) إلى إقرار مشروع قانون، يمنع بموجبه محاكمة رئيس الوزراء في الكيان الغاصب خلال فترة توليه منصبه. وينتظر في “إسرائيل” أن يصدر مندلبليت قراره بمحاكمة نتنياهو في 3 قضايا، بتهم تلقي وتقديم الرشوة وخيانة الأمانة، فيما ذكرت مصادر صحفية أن المستشار القضائي قد يتخذ قراره في فبراير/شباط المقبل.

هذا وذكر موقع “قناة كان” الاسرائيلية أنه بعد انتهاء جلسات الاستماع في القضية “4000” (التي تتهم رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته بشبهة الفساد والحصول على الرشوة)، سيصدر المستشار القضائي لحكومة العدو أفيخاي مندلبليت قريباً، توصية إلى المدعي العام بتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهمة الرشوة.

المصدر: اعلام العدو