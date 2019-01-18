الدفاع الروسية: المقاتلتان من طراز “سوخوي-34” كانتا تحلقان بدون ذخيرة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2019 - 12:19
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الأردن: تواصل المباحثات اليمنية حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى برعاية المبعوث الأممي الخاص الى اليمن مارتن غريفث
الأمم المتحدة تؤكد أن بعثتها المكلفة مراقبة الهدنة في مدينة الحديدة اليمنية بخير بعد تقارير عن تعرض موكبها لإطلاق نار
رئيس اللجنة الثورية العليا: اعلان الأمم المتحدة عدم معرفة مصدر النيران يأتي للتستر على قوى العدوان ويثبت عدم الحيادية.
العميد سريع: لا نجد تفسيرا للصمت على خروقات العدو المتكررة الا أن يكون المجتمع الدولي أعفى الطرف الآخر من التزاماته
العميد سريع: العدوان يرتكب 209 خروقات لوقف اطلاق النار الحديدة ويستهدف بـ53 غارة مختلف المحافظات
اليمن: 3 شهداء بينهم إمرأة وطفل و4 جرحى باستهداف مدفعية قوى العدوان الأحياء السكنية في منطقة الفازة بالحديدة
الخارجية الروسية : جولة أستانا المقبلة ستعقد في النصف الثاني من شباط /فبراير المقبل
الخارجية الروسية : المبعوث الأممي إلى سوريا سيزور موسكو في 21 من الشهر الحالي
الخارجية التركية : لن نسمح للاستفزازات بزعزعة تفاهم أدلب
الرئيس الفرنسي: سنبقى ملتزمين عسكريا ضمن "التحالف الدولي" لأن القتال ضد "داعش" لم ينته وأي تسرع بالانسحاب سيكون خطأ
خارجية العدو تهاجم الرئيس الوزراء الماليزي بسبب رفضه مشاركة فريق رياضي صهيوني في بطولة اولومبية للسباحة تستضيفها بلاده
وزارة الصحة في غزّة: توقف الخدمات الحيوية في 6 من مستشفيات القطاع جرّاء أزمة الوقود الحادة
فرانس برس: مقتل طبيب وطفل خلال تفريق الشرطة السودانية متظاهرين متجهين نحو القصر الرئاسي في الخرطوم بالقوة
الرئاسة الجزائرية تحدد موعد الانتخابات الرئاسية في18 نيسان/ابريل
الرئيس الاميركي يلغي مشاركة وفد بلاده في منتدى دافوس بسبب الإغلاق الحكومي
الدفاع الروسية تؤكد حادثة احتكاك مقاتلتي "سو_34" في أجواء الشرق الروسي ونجاة طاقميهما
الدفاع الروسية: المقاتلتان من طراز “سوخوي-34” كانتا تحلقان بدون ذخيرة (سبوتنيك)
منذ 53 mins
18 January، 2019
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