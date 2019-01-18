أبرز التطورات على الساحة السورية لتاريخ 18_1_2019

دير الزور وريفها:

ـ استهدفَ مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة أحد الحواجز التابعة لـ “قسد” على أطراف قرية درنج جنوب بلدة ذيبان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ سرقت “قسد” ممتلكات المدنيين في بلدة الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، حيث شوهدت خلال اليومين الماضيين عدة سيارات من بينها شاحنات تحمل آليات ثقيلة ومولدات كهربائية و قطع تبديل تخرج من البلدة باتجاه محافظة الحسكة.

حلب وريفها:

ـ أعلن “مجلس منبج العسكري _قسد” عن قتل مسلحي “المجلس” لأحد مسلحي داعش السابقين المدعو عزام محمود الخلف من سكان مدينة منبج، وذلك بعد ما كان يحمل لغماً على وشك زرعه في مكان ما في شارع المازرلي بمدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ وزعت وزارة التربية التركية شهادات نهاية العام الدراسي الأول على عدد من طلاب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي بحضور مدير قسم “التعليم طوال الحياة” بوزارة التربية التركية نذير غول.

إدلب وريفها:

ـ انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مبنى الإغاثة في حيّ “الشيخ تلت” بمدينة إدلب، دون ورود معلومات عن إصابات.

المشهد المحلي:

ـ قال وزير النقل السوري علي حمود إن ربط سوريا والعراق وإيران بسكك الحديد يعتبر ضمن الأولويات التي تعمل عليها وزارته، وفي رؤيتها الاستراتيجية لتطوير العلاقات.

وأوضح الوزير السوري، أن شبكة سكك الحديد المزمع تنفيذها ترتبط مع شبكات آسيا الوسطى المرتبطة بدورها مع سكك الصين وروسيا، منوها بأن عملية الربط ستمكن العراق أيضا من نقل مواطنيه وسلعه إلى روسيا والصين عبر إيران، ومنها إلى سوريا.

ـ أعلنت عشيرة البوسلطان في بيانٍ لها، رفضها القاطع بأن يستخدم أحد أبنائها كوسيلة لتبرير عجز “قسد” عن الحفاظ على الأمن داخل مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

وأضافت العشيرة إلى أنَّ أحد أفراد العشيرة، المدعو زياد أبو طارق، والمجموعة التي ظهرت في تقرير مصوَّر لوسائل إعلام “قسد”، واتُّهِمت بزعزعة الأمن والاستقرار داخل المدينة، هم مسجونون منذ شهر ونصف تقريباً وبعضهم الآخر منذ 4 أشهر، وقد جرت عدَّة وساطات لإطلاق سراحهم وبدل من ذلك نتفاجأ بأنَّ هذه المجموعة يتم تصويرها داخل السجن ومحاولة اتهامها ظلماً وعدواناً بالتفجير الإرهابي الأخير.

ـ قالت “قسد” في تصريح نشر عبر حساب “حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري” على “التويتر” إننا سنقوم بشن عمليات عسكريه للقضاء على داعش بمساعده أمريكية.

المشهد الدولي:

ـ قال الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تعليقاً على موضوع عودة سوريا الى الجامعة العربية، إن للمسألة السورية جوانب مختلفة، كما لها حساسية، ويجب الاعتراف أن سوريا هي دولة عربية مؤسسة للجامعة العربية، وعندما يتم توافق عربي ونتأكد أنه لا توجد اعتراضات من هذا الطرف أو ذاك على عودتها، فما أسهل أن يطرح الأمر كبند على جدول أعمال مجلس وزاري في أي لحظة، وإذا توافقت الدول العربية الى دعوة سوريا من أجل شغل مقعدها، فمن جانبنا كأمانة عامة ننفذ فوراً هكذا قرار ومن دون تأخير”.

ـ نفى الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، دعوة سوريا لحضور القمة الاقتصادية العربية المنعقدة في بيروت، وقال زكي في تعليق على أنباء دعوة سوريا: “لا، ليس بوسعي تأكيد ذلك، كونه لم يتغير شيء منذ حوارنا السبت” الماضي.

ـ قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، النائب إيلي الفرزلي، إن عدم وجود حكومة فاعلة والأجواء التي تسود المنطقة، وبالتحديد غياب سوريا عن هذه القمة جعلت القمة الاقتصادية تصاب بنكسة فعلية على مستوى الشكل والتمثيل، وأضاف إذا كانت القمة ستناقش مسألة النازحين السوريين وإعادة إعمار سوريا فأنا أستغرب كيف ستكون بدون وجود سوريا.

المصدر: موقع المنار