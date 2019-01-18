ارتفاع عدد ضحايا الانفجار في مدرسة الشرطة بالعاصمة الكولومبية إلى 20 قتيلاً

أفادت أجهزة الشرطة المحلية في كولومبيا الجمعة أن عدد ضحايا الانفجار، الذي وقع في مدرسة طلبة الشرطة بالعاصمة الكولومبية، قد ارتفع إلى 20 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة 68 شخصاً بجروح. و جاء في بيان للشرطة في هذا الصدد “للأسف، تضم القائمة الأولية أسماء 21 قتيلا، بما في ذلك والشخص المسؤول عن هذا العمل”. يُذكر أنه سبق وأفيد أن عدد الضحايا، جراء الانفجار، بلغ 11 قتيلاً و65 جريحاً.

وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة الكولومبية أن منفذ الهجوم الإرهابي بسيارة مفخخة، والذي استهدف أكاديمية سانتاندر للشرطة جنوبي بوغوتا، هو مواطن كولومبي يدعى خوسيه ألديمار روخاس رودريغيز، عبر 80 كغ من المتفجرات.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية