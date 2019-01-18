لجنة التحقيق الروسية: مازالت التحقيقات تدرس نظرية انفجار الغاز على أنها سبب انهيار المبنى السكني في #ماغنيتاغورسك (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 18 2019 - 10:44

لجنة التحقيق الروسية: مازالت التحقيقات تدرس نظرية انفجار الغاز على أنها سبب انهيار المبنى السكني في #ماغنيتاغورسك (سبوتنيك)

منذ 45 mins 18 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة