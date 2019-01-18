العدو الاسرائيلي يعتدي على أراضي قطاع غزة وبحره

توغلت جرافات عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة بشكل محدود في الأطراف الشرقية لمحافظة رفح جنوب قطاع غزة المحاصر.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “4 جرافات عسكرية توغلت بشكل محدود انطلاقا من موقع صوفا شمال شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة”، واضافت أن “جرافات الاحتلال قامت بأعمال تسوية وتجريف للأراضي المحاذية للسياج الأمني”.

من جهة ثانية، اشارت المصادر الى ان “بحرية الاحتلال أطلقت صباح اليوم النار تجاه مراكب الصيادين قبالة منطقة السودانية شمال غرب جباليا شمال القطاع”، واوضحت أن “إطلاق النار لم يسفر عن وقوع إصابات”.

المصدر: فلسطين اليوم