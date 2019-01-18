أهالي غزة يستعدون للمشاركة في الجمعة الـ43 لمسيرات العودة

تستعد جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر للمشاركة في الجمعة الـ43 من مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار تحت عنوان “الوحدة طريق الانتصار” التي تنظم عسر اليوم الجمعة على حدود القطاع مع بقية الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت، الجماهير الفلسطينية للمشاركة الحاشدة في جمعة “الوحدة طريق الانتصار” بمخيمات العودة المنتشرة على طول الحدود الشرقية للقطاع، تأكيدا على استمرار المسيرات السلمية حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من اجلها.

وحثت الهيئة “المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات الدولية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها في رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والاطلاع على حقيقة الاوضاع الانسانية في قطاع غزة عن قرب وتشكيل اوسع دائرة ضغط بما يساهم في تقديم قادة الاحتلال لمحاكم دولية”.

وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام العدو الاسرائيلي أن جيش الاحتلال أصدر تعليمات جديدة لجنوده للتعامل مع المتظاهرين في مسيرات العودة على حدود غزة الجمعة.

المصدر: فلسطين اليوم