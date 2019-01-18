العدو الاسرائيلي يفجر منزل عائلة الأسير جبارين في الخليل

فجرت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة منزل عائلة الأسير الفلسطيني الجريح خليل يوسف الجبارين في بلدة يطا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال معززة بوحدة هندسة المتفجرات وجرافة عسكرية وحفار باجر اقتحمت منطقة الحيلة في بلدة يطا جنوب الخليل وأغلقت الطرق والمفارق الرئيسية المؤدية للمنطقة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الأسير جبارين وأخرجت القاطنين في المنزل المكون من طابقين إلى العراء بالبرد القارس وشرعت بعمل ثقوب في الدور الثاني للمنزل وزراعة المواد المتفجرة ودمرت هذا الدور الذي يأوي 12 فردا من العائلة”.

يذكر أن الأسير جبارين (16 عاما)، معتقل لدى قوات الاحتلال منذ أربعة أشهر، بعد إصابته برصاص الاحتلال في قدمه ويده، وتدعي قوات الاحتلال ان الاسير جبارين قتل مستوطنا صهيونيا وأصاب آخر على مفرق مستوطنة “عصيون” شمال الخليل.

وكان الاحتلال قد أفرج عن شقيق الاسير جبارين، ايهاب (15 عاما) بالأمس، بعد اعتقاله على معبر شمعه جنوب الخليل قبل شهور.

المصدر: فلسطين اليوم + وكالة معا