عناوين الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 18-1-2019

أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 18-1-2019.

النهار

صدمة بيروت… قمَّة بلا رؤساء!

الاخبار

لا عرب من دون الشام

قمة بلا رؤساء!

الجمهورية

قمة الإعتذارات والخيبة العربية

الإعتذارات العربية تتواصل … والقمة الاقتصادية على مستوى هزيل

البناء

القمة العربية تتحوّل مجلساً وزارياً مكرّراً… فهل تؤجَّل؟

إبراهيم ينسحب من الوساطة الحكومية… والبلد مقفل حتى الإثنين

واشنطن وتل أبيب لتهديد الحشد الشعبي بعد الفشل في سورية ولبنان وغزة

اللواء

«الإنقسام اللبناني» يملأ فراغ القمة بغياب القادة العرب

إبراهيم من عين التينة ينسحب من مبادرة بعبدا.. وجنبلاط في بيت الوسط مع تفعيل الحكومة

المستقبل

الحريري يتفقّد «قمة بيروت»

الديار

المملكة كادت «تنسف» القمة ونصائح اميركية بعدم منح طهران «الهدايا»

سجال بين «المردة» «والتيار».. واللواء ابراهيم «يغسل يديه» حكومياً

المصدر: الصحف اللبنانية