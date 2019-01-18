أسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 18-1-2019

أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 18-1-2019.

النهار

في معرض تعليقه على عدم جلوس الرئاسة الثانية وراء الثالثة في القمة العربية، يروي سياسي ان الرئيس رياض الصلح جلس وراء رئيس وفد لبنان الى مفاوضات الجلاء وزير الخارجية حميد فرنجيه.

بدأ الحديث عن موعد جديد للحكومة في نيسان ربطا بإمكان عودة سوريا الى جامعة الدول العربية ومصالحة السين- سين.

الجمهورية

فيما تكثر الأخبار عن مرض مرجع حزبي كبير خصوصاً أن األخبار لم تنف رسمياً، يؤكد مسؤول في هذا الحزب أن المرجع في صحة جيدة وإطاللته الشهر المقبل ستدحض كل الأقاويل.

يقوم وزير بإتصالات وحراك واسع لإعادة دولة عربية إلى محورها العربي لتسجيل نقطة أضافية في دعمه في المستقبل.

سبّب توجيه دعوة إلى سفير عربي لحضور القمة اإلقتصادية إمتعاضاً لدى بعض الدول الخليجية في حين إن الجامعة العربية لم توجّه الدعوة إلى بلاده.

البناء

توقفت وسائل الإعلام الأوروبية أمام معاني احتشاد عشرات آلاف الصربيين أمام كنيسة بلغراد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والترحيب به بحماسة بالغة في زيارة رسمية يقوم بها إلى صربيا، وقالت إنّ هذا المشهد ليس إلا بداية استعادة روسيا بهدوء لما خسرته منذ سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي، وأنّ ما يفعله الرئيس بوتين هو تحضير منصات العودة من أوكرانيا إلى صربيا خصوصاً مع إشارات تراجع الموجة التي عرفتها أوروبا الشرقية قبل عقود تحت عنوان الحماسة لدخول الإتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي.

اللواء

تمر العلاقة بفتور بين وزير وصاية ورئيس مؤسسة عامة، على خلفية «معلومات» وضعت أمام الوصي!

يحرص حزب بارز على التأكيد أن لا مشكلة لديه بالثلث المعطل لدى حليف، ويجري تقصٍّ دائم حول هذا المعطى..

لوحظ انقطاع زيارات قطب وسطي إلى مرجع حليف، منذ أشهر، وإن كان التواصل عبر موفدين لم ينقطع؟!

المصدر: الصحف اللبنانية