وزير النقل السوري: ربط سوريا مع العراق وإيران بالسكك الحديدية من أولوياتنا

أعلن وزير النقل السوري علي حمود أن ربط سوريا والعراق وإيران بسكك الحديد يعتبر ضمن الأولويات التي تعمل عليها وزارته، وفي رؤيتها الاستراتيجية لتطوير العلاقات.

وأوضح الوزير السوري خلال استقباله رئيس وأعضاء إدارة الشركة السورية العراقية، أن “عملية الربط ستتم عبر منطقة شلمجة الحدودية”، مشيراً إلى “ضرورة إنشاء 32 كيلومتراً من سكك الحديد في الأراضي العراقية للاتصال بخط سكك البصرة المرتبطة مع بغداد وكربلاء والكاظمية وشمال العراق”.

وذكر أن “عملية الربط ستمكن العراقيين من السفر إلى مختلف مناطق إيران وكذلك العبور إلى سوريا وتبادل البضائع”، مشيرا الى أن “شبكة سكك الحديد المزمع تنفيذها ترتبط مع شبكات آسيا الوسطى المرتبطة بدورها مع سكك الصين وروسياط، منوها بأن “عملية الربط ستمكن العراق أيضا من نقل مواطنيه وسلعه إلى روسيا والصين عبر إيران، ومنها إلى سوريا”.

المصدر: وكالات