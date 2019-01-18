ترامب يلغي رحلة الوفد الأميركي الى دافوس بسبب الإغلاق الحكومي

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس رحلة الوفد الأميركي الى منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، وقال إن هناك حاجة لبقاء المسؤولين الأميركيين في واشنطن لمواجهة أزمة إغلاق الحكومة الفدرالية.

وقال بيان صادر عن المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز “بالنظر الى وجود 800 ألف موظف أميركي رائعين لا يستلمون رواتبهم، ولضمان أن باستطاعة فريقه المساعدة كما يجب، ألغى الرئيس ترامب رحلة وفده الى منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس في سويسرا”.

وكان وزير الخزانة ستيف منوتشين من بين الخمسة الكبار في الوفد الذي يضم ايضا وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير التجارة ويلبر روس والممثل التجاري روبرت لايتهايزر ومساعد الرئيس كريس ليدل.

وألغى ترامب ايضا في اللحظة الاخيرة رحلة مقررة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الى أفغانستان بواسطة طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية، معيدا السبب أيضا الى الاغلاق الحكومي.

وتأثر نحو 800 ألف موظف فدرالي والعديد من المتعاقدين بالإغلاق الحكومي الجزئي الذي تسبب به رفض ترامب توقيع الميزانية لعدد من الادارات، في رد على رفض الديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب خطته لانشاء جدار حدودي مع المكسيك.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية