الاتحاد الافريقي يطالب بتعليق إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في الكونغو الديموقراطية

طالب قادة دول الاتحاد الإفريقي الخميس بتعليق إعلان النتائج النهائية لانتخابات رئاسة جمهورية الكونغو الديموقراطية التي أجريت الشهر الماضي بسبب وجود “شكوك جدية” في النتيجة المؤقتة.

واتفق قادة دول الاتحاد الأفريقي المجتمعين في إثيوبيا على إرسال “وفد رفيع المستوى” إلى الكونغو الديموقراطية، بحسب بيان تم نشره على حساب الاتحاد الإفريقي على تويتر.

وبحسب النتيجة المؤقتة للانتخابات التي أعلنت في 10 كانون الثاني/يناير فاز المعارض فيليكس تشيسيكيدي بالرئاسة واحتفظ الرئيس المنتهية ولايته جوزيف كابيلا بغالبية مريحة في الجمعية الوطنية (على الأقل 350 نائبا من أصل 500).

ويقول المرشح المعارض مارتن فايولو إنه نال 61 بالمئة من الأصوات وقد تقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية التي من المفترض أن تعلن النتائج النهائية قبل الثلاثاء 22 كانون الثاني/يناير، موعد تنصيب الرئيس الجديد.

وجاء في البيان “يطالب رؤساء الدول والحكومات تعليق إعلان النتائج النهائية للانتخابات”. ويضيف القادة إنهم “اتفقوا على أن يرسلوا عاجلا وفدا رفيع المستوى إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية يضم رئيس الاتحاد الافريقي (الرئيس الرواندي بول كاغامي) ورؤساء دول وحكومات آخرين ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي”.

وستكون مهمة الوفد التواصل “مع كافة الجهات المعنية الكونغولية من أجل التوصل إلى حل للأزمة التي أعقبت الانتخابات”. وأضاف البيان أن قادة الدول الافريقية المجتمعين الخميس في مقر الاتحاد “يناشدون كافة الفرقاء المعنيين في جمهورية الكونغو الديموقراطية التعاطي بإيجابية مع الوفد الافريقي الرفيع المستوى لما فيه مصلحة بلدهم وشعبهم”.

وشارك في اجتماع الخميس الرئيس الرواندي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، ورئيس المفوضية موسى فقي محمد والعديد من قادة الدول الافريقية. وقال رئيس مفوضية الاتحاد في كلمته الافتتاحية إن “شكوكا جدية” تحيط بالنتائج المعلنة.

ويعكس البيان الأخير للاتحاد موقفا مغايرا لما أعلنته مجموعة التنمية لافريقيا الجنوبية التي كانت دعت السياسيين الكونغوليين إلى “احترام الدستور (الكونغولي) والقوانين الانتخابية” من دون الإشارة إلى إعادة الفرز.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية