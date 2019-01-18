عشرة قتلى خلال يومين من الاشتباكات في محيط العاصمة الليبية

أدت اشتباكات بين فصائل مسلحة متنازعة استمرت ليومين قرب العاصمة الليبية الى مقتل 10 اشخاص وجرح 41 آخرين، وفق ما أفادت وزارة الصحة الخميس.

واندلعت الاشتباكات الأربعاء في طرابلس بالرغم من اتفاق الهدنة الذي تم التوصل اليه قبل أربعة أشهر وأوقف المعارك الدامية في المدينة.

وقال مصدر طبي إن الاشتباكات العنيفة جرت الخميس في منطقة تقع على بعد 50 كيلومترا جنوب طرابلس، غداة اشتباكات في محيط المطار على بعد 25 كيلومتر من العاصمة.

وتتواجه قوة حماية طرابلس، وهو تحالف عسكري يضم فصائل مسلحة من المدينة، مع اللواء السابع مشاة من بلدة ترهونة. وقالت وزارة الصحة ان من بين الجرحى نساء وأطفال.

وبين آب/اغسطس وايلول/سبتمبر الماضيين، أسفرت المعارك بين المجموعات المسلحة عن مقتل 117 قتيلا على الأقل واكثر من 400 جريح.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية