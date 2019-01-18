مصر: تأجيل محاكمة نائب مرشد الإخوان في قضية “قلب نظام الحكم”

أجلت محكمة جنايات المنيا في مصر، محاكمة محمود عزت، نائب مرشد الإخوان المسلمين، و16 آخرين في قضية أعمال عنف ومحاولة قلب نظام الحكم، لجلسة 4 مايو المقبل لاستكمال المرافعات.

وقال محاميا الدفاع محمد طوسون، وبكر عيد، إن المحكمة انتهت من سماع أقوال الشهود على مدار يومين، بعد أن اطلعت على الأحراز المرفقة بأوراق القضية وتقرير مباحث الأمن الوطني في القضية المتهم فيها محمود عزت و16 آخرين بينهم 10 متهمين محبوسين على ذمة القضية.

وكانت سلطات الأمن المصرية قد ألقت القبض على المتهمين في 14 فبراير عام 2014 بقرية الشراينة بمركز سمالوط بينهم نائب مرشد جماعة الإخوان السيد محمود عزت و16 آخرين بتهمة تكوين خلية إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم، ومحاولة تخريب الاقتصاد المصري والتحريض على العنف وإثارة الشغب وحيازة مطبوعات من شأنها إحداث بلبلة لدى الرأي العام.

المصدر: وكالات