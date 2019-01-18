العثور على كندي خطف في بوركينا فاسو ميتا

أعلن ناطق باسم وزارة الامن في بوركينا فاسو ان الكندي كيرك وودمان الذي خطفه مسلحون الثلاثاء في موقع مناجم في البلاد عثر عليه ميتا الخميس. وقال جان بول بادوم مدير الاعلام في الوزارة “لقد عثر على جثة الكندي الذي خطف الثلاثاء”.

وكان مصدر أمني ذكر سابقا انه تم العثور على جثة “رجل أبيض البشرة تحمل آثار رصاص” مساء الأربعاء في سييغا بشمال بوركينا فاسو.

وكان وزير الأمن في بوركينا فاسو كليمان ساوادوغو قال الأربعاء إنه خلال هجوم “خطف كندي مساء الثلاثاء 15 كانون الثاني/يناير حوالى الساعة 19.45 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش، في موقع تيابانغو بمنطقة مانسيلا”.

وأوضح مصدر في قطاع المناجم أن المسؤول هو كيرك وودمان نائب رئيس الشركة الكندية “بروغرس مينيرالز”، موضحا أنه خبير في الجيولوجيا ومسؤول عن استغلال المناجم في بوركينا فاسو وساحل العاج.

وذكر وزير الأمن أن “نحو عشرة رجال هاجموا العاملين في الموقع وقاموا بإعادة تجميعهم، وقد فتشوا بعد ذلك مقر إدارة الموقع واستولوا على بعض المعدات، ثم اقتادوا معهم هذا الأجنبي الذي وصل إلى بوركينا في 10 كانون الثاني/يناير”. وأوضح أن الشركة الكندية “تقوم بعمليات تنقيب” في موقع للذهب.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية