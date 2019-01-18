اف بي اي: توقيف “إرهابي” أميركي كان ينوي استهداف البيت الأبيض

أوقفت سلطات ولاية جورجيا شابا يبلغ 21 عاما قالت إنه سعى لشراء متفجرات وصاروخ مضاد للدروع لاستهداف البيت الأبيض الخميس باعتداء ” إرهابي” في عملية انتحارية.

وأعلن بيونغ باك، مدعي عام المنطقة الشمالية في جورجيا، أن حشر تائب، وهو من سكان منطقة كامينغ في ولاية جورجيا، أوقف ليل الأربعاء بعد تحقيق استمر أشهرا جاء بناء على معلومات تفيد بأن “تائب أصبح متطرفا”.

وبحسب لائحة الاتهام فإن تائب حاول تجنيد مخبر وعميل سري لمكتب التحقيقات الفدرالي ضمن مخطط لتنفيذ اعتداء ضد البيت الأبيض وأهداف أخرى في واشنطن من بينها نصب واشنطن ونصب لينكولن وكنيس.

وقال تائب للمخبر إنه، وبسبب فقدانه جواز سفره، سيكون من الأفضل شن هجمات في الولايات المتحدة.

وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2018، التقى تائب العميل السري وأطلعه على رسم يدوي لهندسة الجناح الغربي في البيت الأبيض حيث يقع مكتب الرئيس.

وفي الأسابيع اللاحقة كلف تائب عميل “الأف بي آي” بالاستحصال على أسلحة نصف أوتوماتيكية وقنابل يدوية وقاذفة صواريخ مضادة للدروع من أجل تنفيذ الاعتداء، وكان المخطط يهدف إلى شن الثلاثة معا اعتداء في 17 كانون الثاني/يناير.

وأشارت اللائحة الاتهامية إلى أنه كان ينوي “إحداث فجوة في البيت الأبيض بإطلاق صاروخ مضاد للدروع لكي يتمكن الثلاثة من اقتحامه”.

والتقى الثلاثة الأربعاء في مرأب في جورجيا حيث كان يفترض أن يسلمه العميل الفدرالي الأسلحة والمتفجرات التي أبطلت مسبقا، ولدى تسلم تائب للأسلحة تم توقيفه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية