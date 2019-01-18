مراد: على وزارة الطاقة حث شركات المازوت تسليم المادة للبقاع في أيام العطل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2019 - 04:27

مراد: على وزارة الطاقة حث شركات المازوت تسليم المادة للبقاع في أيام العطل

منذ 50 mins 18 January، 2019
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لبنان

ناشد مدير مؤسسات الغد الأفضل حسن عبد الرحيم مراد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي وزير الطاقة ومجلس الوزراء، موجها إلى المعنيين طلب إستغاثة، كي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح أبواب الشركات الموزعه لمادة المازوت أيام الجمعة والسبت والأحد وتسليمها إلى المناطق المذكورة حصرا لتغطية النقص والتعويض عن الأيام التي لم يقدر هؤلاء الموزعون من تلبية الطلب الكثيف من العائلات والمؤسسات التي تستعمل هذه المادة في التدفئة في هذا البرد القارس.

وقال مراد في مناشدته “لما كانت مادة المازوت هي حاجة ماسة في هذا الطقس العاصف وتدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في المناطق الجبلية والبقاع مترافقة مع انقطاع الطرقات لنفس الأسباب، وخصوصا على الآليات الثقيلة الناقلة لهذه المادة في الاسبوعين المنصرمين، أمل من الجهات المختصة الاستجابة لهذا النداء الذي يصلنا من غالبية الأهالي في المناطق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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