وزير التجارة التونسي في بيروت للمشاركة في القمة الاقتصادية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2019 - 04:27

وزير التجارة التونسي في بيروت للمشاركة في القمة الاقتصادية

منذ 1 ساعة 18 January، 2019
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لبنان

وصل عند السادسة والنصف من مساء الخميس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وزير التجارة التونسي عمر الباهي يرافقه وزير الديبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني، للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية.

وقد أثنى الباهي على انعقاد القمة في بيروت، مشيرا الى أنها “تتسم بالاهمية نظرا لمناقشتها أمورا اقتصادية لأهم البلدان العربية وخاصة في مجال تبادل السلع بين الدول العربية حيث الميزان التجاري غير متوازن”. ولفت إلى أن الرئيس التونسي “لم يحضر إلى القمة وستتمثل تونس بوزير خارجيتها”.

وكان في استقبال الوفد التونسي الوزير سيزار ابي خليل ممثلا رئيس الجمهورية، وسفير تونس كريم بودالي والدبلوماسي طنوس القبعيتي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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