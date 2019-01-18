وزير الخارجية الألماني: علاقات برلين وواشنطن عصية على ترامب

اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة ستبقى متينة كما كانت، بالرغم من الانتقادات التي يوجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق برلين.

وقال ماس اليوم الخميس خلال حوار سياسي أجرته معه وكالة “د.ب.أ” :” أعتقد أنه على مدى العقود الماضية تعززت الصداقة والعلاقات الألمانية-الأمريكية، بحيث يصعب على أي رئيس وحده التأثير عليها أو تدميرها”.

وأشار الوزير الألماني إلى أن “الولايات المتحدة أكبر من ترامب”، ومع ذلك فقد أكد ماس على ضرورة إيجاد توازن جديد في العلاقات مع الولايات المتحدة، معتبرا أن ذلك لن يثمر إلا إذا نسق الأوروبيون فيما بينهم وخرجوا بموقف منسجم.

وتتناقض وجهات النظر بين برلين وواشنطن في قطاعات مثل الطاقة والدفاع وكذلك التبادل التجاري، فقد انتقد ترامب برلين عدة مرات بسبب مشاركتها في “السيل الشمالي- 2″، فضلا عن مطالبته ألمانيا بأن تشارك في موازنة حلف شمال الأطلسي بقيمة 2% من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد.

المصدر: وكالات