ترامب يلغي زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي لبلجيكا ومصر وأفغانستان بسبب أزمة الميزانية

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اليوم الخميس بضرورة تأجيل زيارتها الخارجية بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة( أزمة الميزانية ) الذي دخل يومه السابع والعشرين.

وبحسب وكالة رويترز، كتب ترامب في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية “بسبب الإغلاق يؤسفني إبلاغك بأن رحلتك إلى بلجيكا ومصر وأفغانستان تأجلت… سنعيد تحديد موعد لهذه الجولة التي تستمر سبعة أيام عندما ينتهي الإغلاق”.

هذا وتوقفت عدد من الوزارات والإدارات الأميركية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي، عن العمل في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بسبب الافتقار إلى الميزانية. ويحاول ترامب إقناع الديمقراطيون الذين سيطروا على مجلس النواب في الكونغرس الأميركي، بتمويل إضافي لتأمين الحدود وخاصة مع المكسيك.

المصدر: سبوتنيك