رئيس الثورية العليا في اليمن: إعلان الأمم عدم معرفة مصدر النيران يشكك في دقة تقارير فريقها

قال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي إن إعلان الأمم المتحدة بعدم معرفة مصدر النيران في الحديدة يثير القلق ويدل على تدني خبرة وارتباك الفريق الأممي. وأضاف رئيس الثورية العليا أن إعلان الأمم المتحدة عدم معرفة مصدر النيران يشكك في دقة تقارير فريقها المرفوعة لمجلس الأمن. وتابع “أن يكون الإعلان للتستر على نيران دول العدوان ومرتزقته -وهو الراجح-، يثبت عدم حيادية هذا الإعلان”.

مصدر بلجنة التنسيق: المرتزقة يطلقون الرصاص على الطاقم الأمني المرافق للفريق الأممي

وأكد مصدر مسؤول في الفريق الممثل للوفد الوطني ضمن لجنة التنسيق المشتركة لوقف اطلاق النار، أن المرتزقة أطلقوا النار على الطاقم الأمني المرافق لفريق الأمم المتحدة بالحديدة. وقال المصدر المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ” في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم اطلق المرتزقة الرصاص الحي على الطاقم الأمني المرافق لفريق الأمم المتحدة وذلك أثناء فتحهم الطريق بشارع الخمسين باتجاه مستشفى ٢٢ مايو بمدينة الحديدة من اجل الوصول إلى مكان الفريق الآخر ما أدى إلى إصابة سائق الونش وعدد من أفراد الطاقم الأمني.

وأكد المصدر استمرار اطلاق الرصاص المباشر وعمليات القنص إلى الساعة الواحدة ظهرا، وتعرقل دخول الفريق الأممي إلى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. وأشار إلى أن هذا الاعتداء يعد دليلا واضحا على سوء النوايا المبيت الساعية لإفشال اتفاق السويد وعرقلة تنفيذ إعادة الانتشار التي يتهرب منها الطرف الآخر بشكل واضح . أضاف المصدر ” وأمام هذا الاعتداء المكشوف والسافر نحمل الطرف الآخر المسؤولية الكاملة عن ذلك”.

ودعا المصدر فريق الأمم المتحدة إلى توضيح الحقائق وإدانة هذا الاعتداء الغادر كونه كان شاهدا معاينا على هذا الاعتداء بشكل مباشر. ولفت المصدر المسؤول إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها فقد سبق وان اعتدت قوات المرتزقة على مجموعة من قوات الجيش واللجان أثناء قيامها بفتح الطريق لدخول ممثلي المرتزقة يوم ٢٦ ديسمبر الماضي وأدى ذلك إلى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى.

المصدر: المسيرة نت + وكالة سبأ