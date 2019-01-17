متحدث القوات المسلحة: مرتزقة العدوان يرتكبون 209 خروقات بالحديدة خلال الـ 48 ساعة الماضية

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، اليوم الخميس، إن مرتزقة العدوان واصلوا خرق وقف إطلاق النار في الحديدة وقصف منازل ومزارع المواطنين، مشيرا إلى أن المرتزقة ارتكبوا 209 خروقات خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضح العميد سريع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مرتزقة العدوان استهدفوا ب 128 قذيفة الأحياء السكنية ومنازل ومزارع المواطنين ومواقع الجيش واللجان حيث أطلقوا 35 قذيفة هاون من الجريبة إلى الزعفران و10 قذائف هاون من قرية الشرف إلى محل الشيخ و10 قذائف من قيس إلى الزعفران و15 قذيفة هاون على مدينة الشعب ومحيطها وثلاث قذائف هاون من جنوب غرب الكوعي على الشجن.

وأشار إلى أن المرتزقة أطلقوا 15 قذيفة هاون على الكوعي وقذيفتين حول الأمنية وقذيفة إلى الاتحاد و12 قذيفة مدفعية إلى جنوب الاتحاد وحارة الضبياني ومنتجع الواحة وقذيفتين هاون من الخزان الأحمر على شرق حيس وقذيفة هاون من شمال غرب مستشفى حيس على شمال قرية الحائط وقذيفتين هاون من خط الخوخة على شمال غرب حيس وقذيفة هاون على شمال حيس وثمان قذائف إلى شرق الدريهمي وست قذائف مدفعية حول الرفاهية وخمس قذائف إلى حول الاتحاد كما أطلقوا أربعة صواريخ كاتيوشا من الجريبة إلى شرق الزعفران. وأكد العميد سريع أن الطيران الحربي والاستطلاعي حلق بشكل متقطع فوق مدينة الحديدة وحيس.

ولفت إلى أن مرتزقة العدوان واصلوا إطلاق النار من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة من اتجاه غرب قرية الشرف ومن الجريبة إلى الزعفران وإلى محل الشيخ ومن جنوب غرب العقد إلى محل الشيخ ومن غرب قرية الشرف إلى محل الشيخ ومن شرق مدينة الشعب إلى داخل مدينة الشعب ومن شرق المطار الحربي إلى شارع صنعاء ومن شارع الخمسين إلى المطار الحربي ومن الصحراء ومن حول الكلية إلى شارع الخمسين ومن حول الأمنية باتجاه الشجن ومن كمران إلى الزعفران.

وبين أن المرتزقة أطلقوا أيضا النار من 22مايو والفلة إلى الاتحاد والقمة وشارع الخمسين وحارة الضبياني ومن مصنع يماني باتجاه الدفاع الساحلي والحلقة ومن شرق العقد باتجاه غرب مسجد الفاضلي وجنوبه ومن العقد إلى قرية سابحة وتمشيط كثيف من حول سيتي ماكس وشرق الخباتية وجنوب الأمنية والكوعي وتبة الدفاع الجوي وجنوب وشرق فندق الاتحاد وعلى حيس وعلى قرية الزعفران وقرية محل الشيخ. وأوضح أنه تم رصد جرافة للمرتزقة تقوم باستحداثات خلف البيت الياجور شرق مدينة الشعب وتحركات أطقم وأفراد شمال شرق مدينة الشعب وفي الخديد والمزرعة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن طيران العدوان شن 53 غارة، منها خمس غارات على باقم وتسع غارات على البقع وغارة على شدا وغارة على رازح وغارة على كتاف بصعدة و10 غارات على حرض وحيران بحجة و10 غارات على نهم بمحافظة صنعاء وغارتين على أسطر بخب والشعف بالجوف وثمان على صرواح بمأرب وأربع غارات على تعز وغارتين على عمران في حين استهدف طيران العدوان مرتزقته في جبل دوة بنهم بغارة.

وذكر العميد سريع أن أبطال الجيش واللجان الشعبية صدوا ثمانية زحوفات للمرتزقة على تبة الصياد وقرية الصافية بالملاحيط وعلى مثلث عاهم بحرض وعلى رشاحة بالبقع وعلى الطلعة بنجران وعلى أسطر بخب والشعف وعلى جنوب الشبكة بجيزان وزحفين في العصيدة والعظيمة بنهم مسنودين بتمشيط مدفعي مكثف، كما أفشلوا محاولة تسلل في مربع الحماد بتعز. وفيما يتعلق بعمليات الجيش واللجان أوضح المتحدث الرسمي أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية في ابعر بتعز وخمس عمليات إغارة على مواقع المرتزقة في البقع وفي الغرفة والزرقة بالمصلوب وفي تباب صفر الحنايا بحام في الجوف وفي الجسيمة بالبيضاء وفي تبة الشيكي بحريب نهم.

كما نفذوا عشر عمليات نوعية في مثلث عاهم بحجة وفي ذي ناعم بالبيضاء وفي مربع الحماد بنجران وفي عاكفة وفي الصوح وفي صحراء الأجاشر قبالة نجران وفي السوايل بنهم وفي الخليفين واسطر بخب والشعف وفي ظهر الحمار بدمت.

وأكد المتحدث الرسمي أن المرتزقة تكبدوا خسائر كبيرة منها مقتل أحد قيادات المرتزقة في البقع ومصرع قائد كتيبة الهندسة في صحراء الأجاشر قبالة نجران وسقوط 12 قتيل ومصاب في أبعر بتعز إلى جانب قنص 28 مرتزقا في جبهات الحدود وأربعة مرتزقة في الجوف و44 مرتزقا في نهم وصرواح وثمانية مرتزقة في البيضاء وستة مرتزقة في دمت وثمانية مرتزقة في تعز.

كما أكد سقوط 30 من المرتزقة ما بين قتيل وجريح في السوايل بنهم ومصرع وإصابة أكثر من 50 مرتزقا بينهم قيادات في مثلث عاهم بحجة، وإحراق طقم يحمل معدل غرب يفعان في ذي ناعم بالبيضاء ومقتل وجرح من كان على متنه وتدمير آلية محملة بالمرتزقة في الخليفين بخب والشعف في الجوف ومصرع من عليها وكذا إعطاب مدرعة بعبوة ناسفة حول الحيادرة في نهم وإحراق طقم يحمل رشاش في ظهر الحمار بدمت.

المصدر: المسيرة نت