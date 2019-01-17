فنيش في اتصال مع الوطنية اشاد بقرار الرياشي نقل القناة الارضية لتلفزيون لبنان المباراة بين منتخبي لبنان وكوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2019 - 21:42

فنيش في اتصال مع الوطنية اشاد بقرار الرياشي نقل القناة الارضية لتلفزيون لبنان المباراة بين منتخبي لبنان وكوريا

منذ 33 mins 17 January، 2019
فنيش
لبنان

أثنى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” على “قرار وزير الإعلام ملحم الرياشي حول نقل القناة الارضية لتلفزيون لبنان مباراة كرة القدم لكأس آسيا بين منتخبي لبنان وكوريا”، وقال: “اطلعت على تفاصيل ما جاء في مؤتمر الوزير الرياشي، وأؤيد قراره، إذ يحق للبنانيين متابعة مباراة المنتخب ضمن الأراضي اللبنانية ومشاهدتها”.

وأضاف: “أعتقد أن الموضوع القانوني مدروس، ولا مشكلة كون البث داخل الاراضي اللبنانية ومن خلال التلفزيون الرسمي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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