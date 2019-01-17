بالفيديو | محاولات لفتح الطرقات إلى بلدة #اليمونة البقاعية

تعمل فرق الدفاع المدني والأهالي على فتح الطرقات إلى بلدة اليمونة البقاعية. وتظهر المشاهد أن البلدة ما تزال معزولة، بفعل تراكم الثلوج، التي تساقطت خلال العاصفة ميريام.

وأفادت بلدية اليمونة في بيان، أنها “قامت بمحاولات عدة لفتح الطرقات المؤدية إلى البلدة، بعد العاصفة الأخيرة، وباءت جميعها بالفشل بسبب كثافة سماكة الثلوج والرياح المجنونة التي تعود لتحمل الثلوج مجددا من السفوح إلى الوديان، بما فيها الطرقات، مما يؤدي الى تركمات وصلت في أماكن معينة الى علو ثلاثة أمتار. حتى الآليات المتعاقدة مع وزارة الأشغال لم تستطع حتى الآن بلوغ أي من الطرقات المؤدية الى اليمونة، التي تعتبر حاليا بلدة معزولة”.

وأهابت البلدية “بكل المعنيين إيلاء هذا الامر اهتمامهم الخاص من أجل تضافر الجهود لفتح الطرقات، نظرا الى وجود مرضى ومسنين وعجزة وأطفال، وما قد ينشأ من حالات طارئة لا قدر الله، كما ندعو كل ابناء البلدة وزوراها الى عدم المجازفة بسلوك اي من الطرقات المؤدية اليها، الى حين الاعلان عن امكان سلوكها، وذلك عبر بيانات صادرة عن البلدية او تعاميم قوى الامن الداخلي”.

المصدر: موقع المنار