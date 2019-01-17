العدو يمارس ضغوطا ويبتز الدول لنقل سفاراتها الى القدس المحتلة

أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية رسائل إلى كافة الدول التي لديها علاقات رسمية مع الكيان الإسرائيلي، لمطالبتها بنقل سفارات بلادها الى القدس المحتلة، بحسب ما أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أن الخارجية أكدت في رسالتها في شهر تشرين الثاني الماضي، أنه سيتم منع إقامة قنصليات شرف، للدول التي لم توافق على نقل سفارة بلادها الى القدس، وعدم المصادقة على تجديد ولاية قناصل شرف في القدس. وأوضحت القناة العبرية أن هدف هذه الرسالة هو ممارسة المزيد من الضغط، على الدول التي تربطها علاقات رسمية مع تل أبيب، لنقل سفاراتها.

وقالت القناة إن بعض الدول عبرت عن رغبتها مؤخراً، لنقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، مثل التشيك واستراليا، وتراجعت في اللحظة الأخيرة، وطالبت بإقامة قنصلية شرف، لها في القدس.

المصدر: اعلام العدو