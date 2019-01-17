القناة العاشرة الاسرائيلية: “الخارجية الإسرائيلية” أكدت في رسالتها أنه سيتم منع إقامة قنصليات شرف للدول التي لم توافق على نقل سفارة بلادها الى القدس، وعدم المصادقة على تجديد ولاية قناصل شرف في القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2019 - 21:41

القناة العاشرة الاسرائيلية: “الخارجية الإسرائيلية” أكدت في رسالتها أنه سيتم منع إقامة قنصليات شرف للدول التي لم توافق على نقل سفارة بلادها الى القدس، وعدم المصادقة على تجديد ولاية قناصل شرف في القدس

منذ 1 ساعة 17 January، 2019
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