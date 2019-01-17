القناة العاشرة الإسرائيلية”: “الخارجية الإسرائيلية” أرسلت رسائل إلى كافة الدول التي لديها علاقات رسمية مع “إسرائيل” لمطالبتها بنقل سفارات بلادها الى القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2019 - 21:41
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القناة العاشرة الإسرائيلية”: “الخارجية الإسرائيلية” أرسلت رسائل إلى كافة الدول التي لديها علاقات رسمية مع “إسرائيل” لمطالبتها بنقل سفارات بلادها الى القدس المحتلة
منذ 1 ساعة
17 January، 2019
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