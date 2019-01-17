الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: سنبقي على الوجود العسكري في سوريا والعراق خلال العام المقبل لمحاربة تنظيم داعش – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 17 2019 - 19:53

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: سنبقي على الوجود العسكري في سوريا والعراق خلال العام المقبل لمحاربة تنظيم داعش

منذ 7 mins 17 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة