ترامب: نقف مع حلف شمال الأطلسي بشكل راسخ ولكن ينبغي على دوله تحمل المزيد من الأعباء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2019 - 19:53

ترامب: نقف مع حلف شمال الأطلسي بشكل راسخ ولكن ينبغي على دوله تحمل المزيد من الأعباء

منذ 12 mins 17 January، 2019
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