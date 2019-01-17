ترامب:لا بديل عن القوة العسكرية الأمريكية وجيشنا أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2019 - 19:53

ترامب:لا بديل عن القوة العسكرية الأمريكية وجيشنا أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى

منذ 12 mins 17 January، 2019
أخبار موقع المنار

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