ترامب: الدول الثرية التي نقوم بحمايتها تعلم برغبتنا في أن تقوم بتحمل المزيد من الأعباء وهي تتعاون – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2019 - 19:53

ترامب: الدول الثرية التي نقوم بحمايتها تعلم برغبتنا في أن تقوم بتحمل المزيد من الأعباء وهي تتعاون

منذ 13 mins 17 January، 2019
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