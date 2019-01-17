الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمة له بخصوص “استراتيجية الدفاع الجديدة”: لن نسمح لايران بالسعي للحصول على صواريخ عابرة للقارات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 17 2019 - 19:54

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمة له بخصوص “استراتيجية الدفاع الجديدة”: لن نسمح لايران بالسعي للحصول على صواريخ عابرة للقارات

منذ 14 mins 17 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة