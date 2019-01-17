الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمة له بخصوص “استراتيجية الدفاع الجديدة”: لن نسمح لايران بالسعي للحصول على صواريخ عابرة للقارات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2019 - 19:54
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمة له بخصوص “استراتيجية الدفاع الجديدة”: لن نسمح لايران بالسعي للحصول على صواريخ عابرة للقارات
منذ 14 mins
17 January، 2019
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