مستشفيات قطاع غزة في خطر.. نفاد الوقود يهدد بتوقف عملها

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة “عن توقف الخدمات الحيوية في مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة جراء ازمة الوقود الحادة والتي ادت الى توقف المولد الكهربائي الرئيس فيها وتعمل حاليا من خلال المولد الصغير لإبقاء الحد الادنى من خدماتها لساعات اضافية”.

وقال القدرة في بيان له الخميس إن “تسارع وتيرة الأزمة بشكل غير مسبوق فرض على مشهد الخدمات الصحية واقعاً صعباً وقاسياً لطالماً حذرنا منه في الأيام الماضية”، وحذر من أن “خمس مستشفيات أخرى وهي مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح ومستشفى العيون ومستشفى الطب النفسي ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال ومستشفى النصر للأطفال بمدينة غزة، ستكون عاجزة عن تقديم خدماتها الصحية للمرضى خلال الساعات القادمة”، مشيرا الى أن “هذه الحالة المعقدة تحاصر كافة الاجراءات التقشفية التي لم يعد بإمكانها الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة الصحية أكثر من ذلك”.

وأوضح القدرة أن “توقف الخدمات الحيوية في مستشفى بيت حانون يعني حرمان 340 ألف نسمة من حقهم في تلقي العلاج واجراء العمليات الجراحية للمرضى والخدمات المخبرية والتشخيصية وسيربك العمل في اقسام الطوارئ والمبيت وغيرها من الخدمات الصحية”، وتابع ان “ذلك يعني مزيداً من تفاقم الوضع الصحي والانساني الامر الذي ينذر بالأسوأ ما لم يكن هناك تدخلات حقيقية وجادة وفورية لمنع حالة التدهور تلك”.

المصدر: فلسطين اليوم