المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: توقف الخدمات الحيوية في 6 مستشفيات في قطاع غزة جراء أزمة الوقود الحادة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2019 - 19:54

المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: توقف الخدمات الحيوية في 6 مستشفيات في قطاع غزة جراء أزمة الوقود الحادة

منذ 36 mins 17 January، 2019
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