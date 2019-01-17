“الوفاء للمقاومة”: الاولوية تشكيل حكومة تنهض بمسؤوليات إدارة شؤون البلاد

اعتبرت كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان ان “الأولوية التي ينبغي الآن ان تكون حاكمة على الجميع هي تشكيل حكومة تنهض بمسؤوليات إدارة شؤون البلاد وحماية مصالحها ورعاية ابنائها”، وتابعت “لن يكون مبررا على الاطلاق اي تهاون او تباطؤ او استخفاف بهذه الاولوية”.

وأكدت الكتلة في بيان لها الخميس ان “حفظ السيادة الوطنية هو واجب وطني على جميع اللبنانيين مسؤولية حمايتها والسهر عليها، سواء عند حدود التراب الوطني او عند تطبيق النصوص الدستورية والقانونية”، ولفتت الى ان “السيادة الوطنية كل لا يتجزأ لا تقبل تغافلا ولا تسامحا ولا مناص من التصدي للعدو المنتهك للسيادة”.

من جهة ثانية، قالت الكتلة إن “قرار الانسحاب الاميركي من سوريا وبغض النظر عن الآليات والوسائل التجميلية التي تحاول الادارة تزيينه بها، هو اعلان هزيمة استراتيجية لمشروع دولي عدواني أرادت منه اميركا اسقاط سوريا وتغيير موقعها ودورها السياسي في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام