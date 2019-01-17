مصادر يمنية: ارتفاع حصيلة استهداف قوى العدوان لمنطقة الفازة في الحديدة إلى 3 شهداء هم امرأة وطفلين، و4 جرحى أطفال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2019 - 18:01

مصادر يمنية: ارتفاع حصيلة استهداف قوى العدوان لمنطقة الفازة في الحديدة إلى 3 شهداء هم امرأة وطفلين، و4 جرحى أطفال

منذ 1 ساعة 17 January، 2019
أخبار موقع المنار

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