الجهات المختصة تقضي على إرهابيين حاولوا التسلل من منطقة التنف باتجاه المناطق الآمنة بريف حمص الشرقي (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2019 - 18:01
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الجهات المختصة تقضي على إرهابيين حاولوا التسلل من منطقة التنف باتجاه المناطق الآمنة بريف حمص الشرقي (سانا)
منذ 1 ساعة
17 January، 2019
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