هنية يهاتف نائب وزير الخارجية الروسي

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية -حماس إسماعيل هنية يوم الخميس هاتفيًا مع نائب وزير الخارجية الروسي، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “ميخائيل بوغدانوف” العديد من القضايا المهمة، والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والمستجدات السياسية.

وذكر مكتب هنية في بيان صحفي نّه جرى التأكيد على مواصلة العمل في تطوير العلاقة بين الجانبين، واستمرار التشاور واللقاءات حول مختلف القضايا، والمستجدات.

وأوضح أنه تمّ التأكيد خلال الاتصال على حرص الحركة على المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، وتثمين الدور الروسي، وحرص القيادة الروسية على ذلك.

المصدر: فلسطين اليوم