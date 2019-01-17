لبنان: اللجان النيابية المشتركة أقرت 4 مشاريع قوانين

عقدت لجان: المال والموازنة والادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة والسياحة والاعلام والاتصالات والبيئة، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال طارق الخطيب، وعدد كبير من النواب وممثلين عن المؤسسات والادارة المعنية.

وأقرت اللجان مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1061 الرامي الى طلب الموافقة على تعديلات للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية، ومشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3451 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 – 1978 بصيغتها ببروتوكول عام 1978 (اتفاقية ماربول) المتعلق بها، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2502 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ورومانيا حول التعاون في المجال العسكري.

كما اقرت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3642 الرامي الى الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) في شأن إنشاء مكتب المنظمة الاقليمية الفرعية لبلدان المشرق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام