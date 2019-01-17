الرئيس عون: دولنا العربية بحاجة للتكاتف لتذليل الصعوبات كافة

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ان “عالمنا العربي يعاني اليوم من صعوبات كبرى ابعدت المسافات بين الدول العربية وهذه المرحلة لم تنته بعد”.

وامل الرئيس عون في حديث له الخميس ان “يحافظ القطاع الخاص العربي على الوعي الذي لديه ويعيد لم شمل الجميع”، مشيرا الى ان “دولنا العربية كافة بحاجة الى مثل هذا الحضور الجماعي الموحد لكي نتكاتف ونساهم في تذليل الصعوبات كافة”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس عون في قصر بعبدا وفد “اتحاد الغرف العربية” برئاسة رئيس الاتحاد محمد عبده، وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر غادة والي والرئيس الفخري للاتحاد الوزير السابق عدنان القصار.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام