لبنان: إطفاء بيروت أنقذ طفلا ووالده بعد نشوب حريق في منزلهما

أنقذت فرق الانقاذ في فوج إطفاء بيروت الخميس طفلا ووالده، بعد نشوب حريق في شقة سكنية في منطقة الباشورة ببيروت.

فقد أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان لها “أنه وعند الساعة 9:18 من صباح اليوم الخميس الواقع في 17/1/2019 تلقت غرفة عمليات فوج اطفاء مدينة بيروت مكالمة هاتفية تفيد عن نشوب حريق داخل شقة في منطقة الباشورة، شارع احمد طبارة، بناية القباني الطابق الثاني، ملك السقا”.

وتابع البيان “على الفور توجهت فرقة الاطفاء الى المكان وفور وصولها، بدأت العمل على اخلاء سكان الشقة المحتجزين عبر النوافذ بواسطة سيارة السلم الآلي، وهما طفل يبلغ من العمر سنة كان برفقة والده وكانا نائمين عند حصول الحريق داخل الشقه”.

واضاف البيان “كما عمل رجال الفوج على اخماد الحريق حائلين دون امتداده الى باقي أرجاء الشقة والطوابق الاخرى في المبنى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام